Polizei Bielefeld

POL-BI: Dritte gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Paderborn und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem Gebäudebrand in Salzkotten - Öffentlichkeitsfahndung

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Salzkotten - Wie bereits mitgeteilt kam es am 09.04.2023 gegen 03:00 Uhr zu einer Brandstiftung in den Räumlichkeiten eines Kiosks, welcher sich im Erdgeschoss eines Gebäudes in der Straße Am Twerspring in Salzkotten befindet. Die fünf zur Brandzeit anwesenden Bewohner der Wohnungen oberhalb des Kiosk bemerkten den Brand im Erdgeschoss rechtzeitig und konnten das Gebäude unverletzt verlassen.

Die Mordkommission "Spring" des Polizeipräsidiums Bielefeld hat die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung und versuchten Mordes aufgenommen. Diese richteten sich zwischenzeitlich gegen zwei Männer (18 und 29 Jahre alt), die im Umfeld des Kioskbetriebs tätig waren. Die umfangreichen Ermittlungen der Polizei Bielefeld, die auch die Vollstreckung von zwei Durchsuchungsbeschlüssen beinhalteten, sind mittlerweile zum Abschluss gekommen. Der Tatverdacht konnte trotz einiger Hinweise aus der Öffentlichkeit nicht erhärtet werden, sodass das Verfahren von der Staatsanwaltschaft Paderborn gemäß § 170 Abs. 2 der Strafprozessordnung eingestellt worden ist.

In diesem Zusammenhang bitten die Staatsanwaltschaft Paderborn und die Mordkommission Spring des Polizeipräsidiums Bielefeld die Öffentlichkeit erneut um Mithilfe. Personen, die am frühen Morgen des 09.04.2023 im Bereich des ausgebrannten Kiosks eine auffällige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Bielefeld in Verbindung zu setzen (0521-5450).

Explizit wird der Fahrer eines neuwertigen orangenen Fahrzeugs der Marke Tesla gesucht, der sein Fahrzeug in der Tatnacht im Bereich des Kiosks abgeparkt hat, und als wichtiger Zeuge für das Tatgeschehen in Betracht kommt. Erneut wird auf das veröffentlichte Video der Überwachungskamera hingewiesen, dass den bislang unbekannten Täter bei der Tatausführung zeigt. Sofern der Täter von einer Person erkannt wird und/ oder anderweitige Kenntnisse zu den Hintergründen des Kiosk-Brandes bestehen sollten, nimmt das Polizeipräsidium Bielefeld diese Hinweise gerne entgegen. Gegebenenfalls besteht auch die Möglichkeit, diese Angaben vertraulich zu machen.

Erste Meldung vom 09.04.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5482420

Zweite Meldung (VIDEO) vom 11.04.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5483662

