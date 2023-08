Polizei Bielefeld

POL-BI: Wer hat die Reifendiebe gestört?

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede-

Diebe flüchteten, nachdem sie zwischen Samstagabend, 19.08.2023, und Sonntag bereits Vorbereitungen getroffen hatten, Reifensätze zu stehlen.

Gegen 13:00 Uhr am Sonntag erhielt die Polizei den Hinweis, dass auf dem Gelände eines Autohauses an der Sportstraße zwei Fahrzeuge aufgebockt worden waren. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass an einem PKW die Radkappen von den Rädern abmontiert wurden. An einem zweiten Fahrzeug hatten Unbekannte die linken Reifen demontiert und neben das Fahrzeug gelegt. Vermutlich wurden die Diebe gestört, so dass sie von ihrem Vorhaben abließen und unerkannt flüchteten. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend, 18:00 Uhr, und Sonntagmittag, 13:00 Uhr.

An dem Wochenende von Samstag, 05.08.2023, auf Montag war es Tätern gelungen, auf dem Firmengelände von vier Fahrzeugen die Reifensätze zu entwenden.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 entgegen.

