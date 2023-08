POL-BI: Einbrecher schlägt am Vormittag zu

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Schildesche - Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu Brandstiftungen in einem Grünzug an der Westerfeldstraße aufgenommen. Dort beschädigten Flammen am Sonntag, 20.08.2023, etwa 15 Abfalleimer und einen Anhänger. Während der Fahndung nach dem oder den Tatverdächtigen, kontrollierten Polizeibeamte Personen in dem Park. Eine direkte Tatbeteiligung konnte die Polizei bislang ...

