POL-BI: Betrunkener Radfahrer stößt mit anderem Radfahrer zusammen

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 21.08.2023, kontrollierten Polizisten einen 24-Jährigen und eine 23-jährige Bielefelderin, die Beute aus einem Einbruch mit sich führten. Sie gestanden, in eine Schule an der Eckendorfer Straße, in Höhe der Feldstraße, eingebrochen zu sein. Gegen 01:40 Uhr bemerkten Beamte zwei polizeibekannte Personen auf der Herforder Straße, in Höhe ...

mehr