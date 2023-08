Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Schule - Täter ertappt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 21.08.2023, kontrollierten Polizisten einen 24-Jährigen und eine 23-jährige Bielefelderin, die Beute aus einem Einbruch mit sich führten. Sie gestanden, in eine Schule an der Eckendorfer Straße, in Höhe der Feldstraße, eingebrochen zu sein.

Gegen 01:40 Uhr bemerkten Beamte zwei polizeibekannte Personen auf der Herforder Straße, in Höhe der Feldstraße, die jeweils stark beladene Fahrräder in Richtung Brake schoben. Bei der Durchsicht der mitgeführten Gegenstände stießen die Beamten auf Elektroartikel einer nahegelegenen Schule, sowie Getränke, Lebensmittel und Werkzeuge.

Zudem führte der 24-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, Drogenequipment und einen Schlagstock mit sich. Bei der Durchsuchung der 23-Jährigen stellten die Beamten Drogen sicher.

Beide Einbrecher wurden vorläufig festgenommen.

