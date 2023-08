Polizei Bielefeld

POL-BI: Viktoriastr. SUV touchiert Fußgänger. Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bielefeld (ots)

(PP / MS) Am Montagabend, 21.08.2023, kam es in der August-Schroeder-Straße gegen 20:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Autofahrer. Der Fußgänger befand sich auf der Augst-Schroeder-Straße im Bereich der Viktoriastraße und wurde dort von einem schwarzen SUV touchiert. Dieser entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Der Fußgänger erlitt leichte Verletzungen. Der SUV wurde sehr wahrscheinlich nicht beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat 1 unter Tel. 0521-545-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell