Feuerwehr Witten

FW Witten: Verpuffung an der Crengeldanzstraße

Witten (ots)

Gegen 18:49 Uhr wurde die Feuerwehr Witten zu einem Brand im Gebäude in die Crengeldanzstrasse alarmiert. Als die Feuerwehr nach kurzer Zeit vor Ort eintraf, konnte schon auf Sicht eine Rauchentwicklung festgestellt werden. Im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses kam es aus noch ungeklärter Ursache beim Grillen zu einer Verpuffung einer Propangasflasche. Dadurch wurde ein Anbau in Brand gesetzt und auch größtenteils zerstört. Durch einen Löschangriff mit zwei C-Rohren konnte der Brand jedoch schnell gelöscht werden. Die Drehleiter wurde zur Kontrolle der angrenzenden Wohnungen in Stellung gebracht. Vereinzelte Glutnester konnten so im Dachbereich entfernt werden und eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Durch die Verpuffung wurde eine Person verletzt. Diese wurde zur weiteren Behandlung in ein Bochumer Krankenhaus transportiert. Eine weitere Person wurde im weiteren Verlauf des Einsatzes mit Verdacht auf Rauchgasinhalation vom eingesetzten Rettungsdienst untersucht und in ein Wittener Krankenhaus zur weiteren Versorgung transportiert.

Der Einsatz der Berufsfeuerwehr wurde durch die Löscheinheiten Altstadt und Heven unterstützt. Gegen 20:58 Uhr war der Einsatz für die Kräfte der Feuerwehr mit 29 Einsatzkräften sowie 6 Kräften des Rettungsdienstes beendet.

Heiko Szczepanski

Lagedienst

