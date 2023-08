Polizei Bielefeld

POL-BI: Ampelmast aus Verankerung gerissen

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld / Schildesche - Ein 22-jähriger Beifahrer ist am Freitagabend, 18.08.2023, an der Apfelstraße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Nach einer gemeinsamen Feier hatte sein gleichaltriger betrunkener Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw verloren.

Der 22-jährige Bielefelder Fahrer eines Renault Twingo fuhr gegen 23:10 Uhr auf der Apfelstraße in Richtung der Westerfeldstraße. Er beabsichtigte, an der, durch eine Lichtzeichenanlage geregelten, Kreuzung nach links in die Straße An der Reegt abzubiegen. Dabei stieß sein Auto im Bereich einer Tankstelle gegen einen Ampelmast. Der Mast riss aus der Bodenverankerung und wurde verbogen.

Weil das Ergebnis eines Alkoholtestgeräts positiv ausfiel, fuhren die Polizisten den 22-Jährigen zur Entnahme einer Blutprobe in ein Bielefelder Krankenhaus. Der im Frontbereich beschädigte Renault wurde von einem Abschleppfahrzeug von der Unfallstelle abtransportiert. Die Beamten schätzten den gesamten Sachschaden auf etwa 4.000 Euro.

