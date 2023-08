Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrskontrolle auf der A2 führt zur Festnahme

Bielefeld (ots)

Bielefeld Hak / AS Bad Salzuflen / Am 21.08.2023 befuhr ein PKW mit Herforder Kennzeichen die A2 in Fahrtrichtung Hannover. Der PKW wurde durch Beamte der Autobahnpolizeiwache zwecks einer allgemeinen Verkehrskontrolle um 13:50 Uhr angehalten. Durch die Beamten konnte festgestellt werden, dass das Fahrzeug nicht mehr zugelassen war und gefälschte Kennzeichen an diesem angebracht waren. Des Weiteren stand der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine geringe Menge Betäubungsmittel konnten im Fahrzeug aufgefunden werden. Der 25-jährige georgische Fahrzeugführer gab zunächst falsche Personalien an, indem er eine falsche ID-Karte aushändigte. Bei einer Überprüfung der Fingerabdrücke auf der Dienststelle konnte die Identität des Georgiers festgestellt werden. Dieser hält sich illegal in Deutschland auf. Zudem hatte er keine gültige Fahrerlaubnis. Ermittlungen auf der Dienststelle ergaben, dass er bereits gleich gelagerte Straftaten in jüngster Vergangenheit begangen hatte. Er wurde vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam in Bielefeld zugeführt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell