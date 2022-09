POL-LM: +++Mann löst großen Polizeieinsatz in Mengerskirchen aus+++Vorzelt einer Imbissbude gestohlen+++Sportler während eines Fußballspiels beklaut+++Schwerverletzter Radfahrer nach Unfall bei Löhnberg+++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Mann löst großen Polizeieinsatz in Mengerskirchen aus, Mengerskirchen, Am Wallgraben, Sonntag, 18.09.2022, 12:30 Uhr

(wie) Am Sonntag hat ein Mann in Mengerskirchen einen großen Polizeieinsatz ausgelöst, er wurde festgenommen. Die Polizei wurde gegen 12:30 Uhr in die Straße "Am Wallgraben" gerufen, da dort ein 58-Jähriger mit einer Schusswaffe hantiert hatte. Zudem soll der betrunkene Mann angedroht haben sich etwas anzutun. Der Gefahrenbereich wurde daraufhin von Polizeikräften weiträumig gesichert und abgesperrt. Zudem machten sich Spezialeinheiten auf den Weg nach Mengerskirchen. Diese konnten den 58-Jährigen am Nachmittag widerstandslos festnehmen. Zwei Schusswaffen wurden gefunden und sichergestellt. Da sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in eine Fachklinik eingewiesen.

2. Einbruch in Runkel,

Runkel, Brückenberg, Sonntag, 18.09.2022, 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr

(wie) In Runkel kam es am Sonntagnachmittag zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte Täter hatten sich Zugang zu einem Grundstück in der Straße "Brückenberg" verschafft. Dort kletterten sie auf einen Balkon des Einfamilienhauses. Dort wurden der Rollanden und die Zugangstür beschädigt. Ob die Täter auch in das Haus eindrangen ist ungewiss, entwendet oder durchwühlt wurde offensichtlich nichts. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06431/9140-0 Hinweise entgegen.

3. Vorzelt einer Imbissbude gestohlen,

Limburg, Elzer Straße, Samstag, 17.09.2022, 16:30 Uhr bis Sonntag, 18.09.2022, 16:30 Uhr

(wie) Am Wochenende wurde in Limburg das Vorzelt einer Imbissbude entwendet. Die Polizei wurde am Sonntagnachmittag in die Elzer Straße gerufen. Dort befindet sich in der Zufahrt zu einem Baustoffhändler ein Imbiss. Unbekannte Täter sollen im Laufe der Nacht von Samstag auf Sonntag das Vorzelt der Imbissbude entwendet haben. Das Zelt sei im Boden verankert und nicht einfach ohne Werkzeug zu Stehlen gewesen. Der Wert des Stehlgutes wird auf 1.500 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Sportler während eines Fußballspiels beklaut, Limburg, Koberner Straße (Dietkirchen), Samstag, 17.09.2022, 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(wie) Während eines Fußballspiels auf dem Sportplatz Dietkirchen wurden Sportler bestohlen. Unbekannte Täter nutzten einen unbeobachteten Moment aus und betraten die unverschlossene Umkleidekabine der Heimmannschaft. Zwei Sportlern wurden die Fahrzeugschlüssel aus den abgelegten Kleidungsstücken gestohlen. Mit diesen Schlüsseln wurden noch während des Spiels die geparkten Fahrzeuge geöffnet und durchwühlt. Aus den Fahrzeugen wurde eine Geldbörse mit diversen Ausweisen und Bankkarten sowie Bargeld entwendet. Die Fahrzeugschlüssel wurden bisher nicht wieder aufgefunden. Der Wert der Beute liegt bei circa 200 EUR. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

5. Fahrraddieb von Zeugin verscheucht,

Limburg, Taunusstraße, Montag, 19.09.2022, 00:10 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag wollte ein Unbekannter ein Fahrrad in Limburg stehlen, er wurde von einer Zeugin überrascht und verscheucht. Gegen 00:10 Uhr wurde die Polizei in die Taunusstraße gerufen, da es dort zu einem versuchten Fahrraddiebstahl gekommen war. Eine Zeugin hatte bemerkt, wie im Hof das Licht vom Bewegungsmelder eingeschaltet wurde. Als sie deshalb aus dem Fenster schaute, bemerkte sie einen Mann, der ein E-Bike, dass an einem Radständer abgestellt worden war, an sich nahm und es davon schieben wollte. Als der Unbekannte die Zeugin sah, ließ er das Zweirad fallen und floh vom Tatort. Der Dieb wurde als 170 bis 180 cm groß, schlank und 20 bis 30 Jahre alt beschrieben. Er soll ein "südländisches" Erscheinungsbild mit dunklen Haaren und dunklen Augen sowie einem Drei-Tage-Bart gehabt haben. Bekleidet war der Täter mit einer dunklen Hose und einem grauen Kapuzenpullover. Das hochwertige E-Bike blieb unbeschädigt. Hinweise zu dem Täter erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0.

6. Schwerverletzter Radfahrer nach Unfall bei Löhnberg, Löhnberg, Landesstraße 3020, Freitag, 16.09.2022, 15:00 Uhr

(wie) Bei einem Unfall in der Nähe von Löhnberg wurde am Freitagnachmittag ein Radfahrer schwer verletzt. Der 71-Jährige war mit seinem Rad von Löhnberg in Richtung Niedershausen unterwegs. Ein 56-Jähriger verließ mit einem Sattelzug die B 49 an der Ausfahrt Löhnberg und wollte in Richtung Löhnberg abbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der 71-Jährige stürzte dadurch zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Er wurde vom Notarzt behandelt und schließlich mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zeugen konnten der Polizei den Unfallhergang schildern.

7. Betrunkener verursacht mehrere Unfälle und flieht, Elz, Friedrich-Ebert-Straße, Sonntag, 18.09.2022, 16:00 Uhr

(wie) Ein stark betrunkener Mann hat am Sonntag mehrere Unfälle verursacht und floh mit seinem beschädigten Auto von den Unfallstellen. Der 31-Jährige war mit einem schwarzen Audi von Elz nach Hadamar unterwegs. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung war er kaum in der Lage das Fahrzeug zu steuern. Zeugen informierten die Polizei, nachdem der Audi in Elz ein Ortsausgangsschild umgefahren hatte. In der Carl-Faust-Straße in Hadamar konnte eine Streife der Polizei aus Diez den Fahrer festnehmen. Dort war er noch gegen das Heck des Autos seiner Ehefrau gefahren. Der Atemalkoholtest brachte bei dem 31-Jährigen ein Ergebnis von über 2,5 Promille. Aufgrund der Beschädigungen am Audi geht die Polizei davon aus, dass es während der Fahrt zu weiteren Unfällen gekommen ist. Die passenden Unfallstellen hierzu werden noch gesucht. Nach einer Blutentnahme wurde der 31-Jährige wieder von der Polizeidienststelle entlassen.

Autobahnpolizei

1. Zwei Verletzte bei Unfall auf der A 3, Limburg, Bundesautobahn 3, Samstag, 17.09.2022, 16:00 Uhr

(wie) Am Samstagnachmittag wurden bei einem Unfall auf der A 3 bei Limburg zwei Menschen verletzt. Ein 39-Jähriger aus den Niederlanden befuhr mit einem Toyota mit Wohnwagenanhänger die A 3 in Fahrtrichtung Köln auf dem mittleren von drei Fahrstreifen. Zwischen den Anschlussstellen Limburg-Nord und Diez musste ein davor fahrender 66-Jähriger aus Neuss seinen VW verkehrsbedingt abbremsen. Aufgrund zu geringen Abstandes gelang es dem 39-Jährigen nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und er fuhr gegen das Heck des VW. Bei der Kollision wurden zwei Mitfahrerinnen in dem VW verletzt. Sie wurden nach erster Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 15.000 EUR geschätzt.

