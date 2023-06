Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Einbruch in Firmengebäude

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Montag (05.06.2023) verschafften sich noch unbekannte Täter, indem sie Fenster aufhebelten, Zugang zu zwei Firmen im Hirschmann-Ring in Benningen am Neckar. Zunächst hebelten die Täter ein Fenster im Erdgeschoss eines Gebäudes auf und gelangten so in die Firmenräume im Erdgeschoss. Möglicherweise fanden sie dort nichts Stehlenswertes auf, worauf sie vermutlich unter Zuhilfenahme einer Leiter, die sie vor Ort entdeckten, ins Obergeschoss hinauf stiegen und dort ein weiteres Fenster aufbrachen. So gelangten sie auch in die Räume der zweiten Firma. Die Diebe stahlen anschließend mehrere hochwertige Baumaschinen und Werkzeuge sowie den Schlüssel eines Opel und das dazugehörige Auto. In dem Fahrzeug befanden sich weitere Maschinen sowie persönliche Gegenstände eines Mitarbeiters. Der Wert des Diebesguts wurde auf insgesamt etwa 44.000 Euro beziffert. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere Hundert Euro betragen. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Opel, Typ Vivaro mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB-). Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de um Hinweise.

