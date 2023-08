Polizei Bielefeld

POL-BI: Ehepaar überweist Geld an Betrüger

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sennestadt - Ein älteres Ehepaar aus Bielefeld brachte am Samstag, 19.08.2023, einen Betrug zur Anzeige. Unbekannte hatten sich als ihre Tochter ausgegeben und um die Begleichung von Rechnungen gebeten.

Am Donnerstag hatten die Bielefelder eine SMS erhalten, in der sich Betrüger als ihre Tochter ausgaben. Die vermeintliche Tochter gab an, eine neue Handynummer zu haben und forderte die Bielefelder auf, die Nummer zu speichern und dann über eine etablierte Chat-App weiterzuschreiben. Die Betrüger brachten das Paar schließlich dazu, mehrere vermeintliche Rechnungen zu begleichen.

Die Polizei erinnert daran: Täter geben sich bei einem Messenger-Betrug als Verwandte aus, um das Vertrauen der Opfer auszunutzen. Daher sollten Sie stehts die zuletzt bekannte Rufnummer anrufen, um zu klären, ob die Nachricht wirklich von der besagten Person stammt. Seien Sie misstrauisch, wenn sie über Kurznachrichtendienste um eine Geldüberweisung gebeten werden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell