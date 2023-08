Polizei Bielefeld

POL-BI: Anhänger und Abfalleimer angezündet - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu Brandstiftungen in einem Grünzug an der Westerfeldstraße aufgenommen. Dort beschädigten Flammen am Sonntag, 20.08.2023, etwa 15 Abfalleimer und einen Anhänger. Während der Fahndung nach dem oder den Tatverdächtigen, kontrollierten Polizeibeamte Personen in dem Park. Eine direkte Tatbeteiligung konnte die Polizei bislang nicht erkennen.

Gegen 08:35 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis zu einem Brand an einem Plateau-Anhänger auf einem Abstellplatz an der Westerfeldstraße. An der Parkzufahrt in Höhe der Fußgängerampel an der Einmündung Stapelbrede war die Feuerwehr Bielefeld bereits mit Löscharbeiten an dem dreiachsigen Anhänger beschäftigt. Durch den Brand wurden Anbauteile, wie eine Seilwinde und deren Motor, stark beschädigt.

Im weiteren Verlauf der angrenzenden Parkanlage an der Westerfeldstraße wurden kleine Brände an circa 15 Abfalleimern gelegt. Neben der Feuerwehr löschten Passanten einzelne Brandherde.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 11 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell