POL-OG: Kehl - Anzeigen nach Körperverletzungen, Trunkenheitsfahrt und Beleidigungen

Kehl (ots)

In einem Ermittlungsverfahren endeten am Donnerstag in Kehl mehrere Körperverletzungsdelikte eines 37-Jährigen.

Gegen 19:30 Uhr soll der Tatverdächtige aus noch unklaren Gründen in der Straße "Am Alten Bahnhof" einem 33-jährigen Gegenüber eine Schnittverletzung mittels Falsche zugefügt haben und anschließend mit dem Fahrrad geflüchtet sein. Während sein Kontrahent durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur Behandlung gebracht wurde, suchte der Enddreißiger nur wenige Minuten später eine Discounter-Filiale in der Königsberger Straße auf. Nachdem er dort Kunden belästigt haben soll, wurde er durch einen dortigen Sicherheitsdienst-Mitarbeiter angesprochen. Diesem versetzte er offenbar unvermittelt einen Schlag ins Gesicht. Die mittlerweile alarmierten Polizeikräfte konnten ihm im Anschluss habhaft werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Untersuchung einer vermeintlichen Verletzung im Offenburger Klinikum, musste um 23:30 Uhr eine Offenburger Streifenbesatzung erneut wegen des Mannes tätig werden. Offenbar hatte er Personal und Patienten in der Notaufnahme angepöbelt, worauf die Polizei verständigt wurde. Weil kein Notfall seiner Verletzung gegeben war, wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen. Für seinen anschließenden Transport nach Hause, um weitere Störungen zu vermeiden, sieht er einer entsprechenden Rechnung entgegen.

Wegen den Körperverletzungsdelikten, seiner Trunkenheitsfahrt mit annähernd 1,8 Promille auf dem Fahrrad und Beleidigungen gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten sieht der 37-Jährige nun einem Ermittlungsverfahren entgegen.

