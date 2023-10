Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Vermisster 29-Jähriger aus Fuldatal wieder da; Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel): Der seit Mitte letzter Woche vermisste 29-Jährige, der in einer Gemeinschaftsunterkunft in Fuldatal-Rothwesten lebt, ist wieder da. Die Polizei hatte sich bei der Suche am Montagnachmittag mit einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gewandt. Der 29-Jährige konnte inzwischen nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wohlbehalten durch die Polizei angetroffen und zurück in die Unterkunft gebracht werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird damit zurückgenommen.

Die Medien werden gebeten, das Foto des 29-Jährigen sowie personenbezogene Daten aus den Berichterstattungen zu entfernen.

