Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hund beißt 15-Jährigen: Polizei sucht Zeugen nahe Grebensteiner Straße

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Ein 15-Jähriger aus Kassel wurde am gestrigen Sonntagabend in der Kasseler Nordstadt unvermittelt von einem angeleinten Hund in das Knie gebissen. Der unbekannte Halter soll seinen Hund nach dem Vorfall am Halsband gepackt haben und mit dem Tier davongerannt sein, ohne sich um den vor Schmerzen schreienden Jugendlichen zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Der 15-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde anschließend von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den Hund oder den Halter geben können.

Wie der 15-Jährige den aufnehmenden Polizisten des Reviers Nord schilderte, hatte er gegen 21 Uhr mit einem Freund und dessen angeleinten Hund einen Spaziergang auf dem Fußweg zwischen der Grebensteiner Straße und dem Kleingartenverein Struthbach gemacht. Als ihnen der unbekannte Mann mit dem anderen Hund entgegenkam, gingen er und sein Begleiter zur Seite, um Platz zu machen. Plötzlich kam der ebenfalls angeleinte Hund auf ihn zu und biss ihm unvermittelt ins Knie, sodass er zu Boden stürzte. Der Hundehalter, ein ca. 40 Jahre alter und 1,85 Meter großer Mann mit faltigem Gesicht, der einen knielangen braunen Mantel mit Löchern und eine Kapuze auf dem Kopf trug, ergriff hiernach eilig die Flucht in Richtung Wiener Straße. Bei dem Hund soll es sich möglicherweise um einen Mischling gehandelt haben, der schwarzes Fell und eine Schulterhöhe von ca. 60 cm hatte.

Zeugen, die den Ermittlern der Kasseler Polizei Hinweise zur Aufklärung des Falls geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell