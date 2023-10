Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall auf B 7 zwischen Vellmar und Espenau mit zwei Leichtverletzten

Kassel (ots)

Espenau (Landkreis Kassel): Am gestrigen Sonntagnachmittag ist es gegen 13 Uhr zu einem Unfall auf der B 7 mit zwei Leichtverletzten und rund 40.000 Euro Schaden gekommen. Aufgrund des Unfalls musste die B 7 in Richtung Calden zeitweise voll gesperrt werden. Gegen einen der beteiligten Fahrer, bei dem es sich um den mutmaßlichen Unfallverursacher handelt, ermittelt die Polizei nun wegen des Tatbestands des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs, unter anderem weil Zeugen eine äußerst rasante Fahrweise beschrieben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, war es gestern gegen 13:10 Uhr zu dem Unfall gekommen. Ein 38-Jährger aus Kassel war mit einem Sportwagen auf der B 7 von Vellmar in Richtung Espenau unterwegs. Laut mehrerer Zeugen soll der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und dabei mehrfach die Fahrspur zum links- und rechtsseitigen Überholen gewechselt haben. Bei einem Überholvorgang war er schließlich auf einen vorausfahrenden Pkw aufgefahren. Der Sportwagen krachte daraufhin gegen die Betonleitwand in der Fahrbahnmitte und anschließend gegen einen rechts fahrenden dritten Pkw. Dabei zog sich der 38-Jährige leichte Verletzungen zu, mit denen er vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde. Eine 54 Jahre alte Frau aus Hofgeismar zog sich als Insassin in dem Audi, auf den der 38-Jährige aufgefahren war, ebenfalls leichte Verletzungen zu. Sie konnte aber nach ambulanter Behandlung vor Ort wieder entlassen werden. Der ebenfalls aus Hofgeismar stammende 52 Jahre alte Fahrer des Audis blieb unverletzt, so wie ein 47-Jähriger aus Espenau, der am Steuer des dritten beteiligten Pkw saß.

Aufgrund des Unfalls und der anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die B 7 in Richtung Calden für rund eine halbe Stunde voll und bis etwa 15:00 Uhr noch teils gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell