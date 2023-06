Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Tankstellengebäude: Hoher Sachschaden und zwei Tatverdächtige

Neustadt an der Orla (ots)

Bereits in der Nacht von Montag zu Dienstag beschädigten zunächst Unbekannte mehrere Türen an einer Tankstelle in Neustadt an der Orla. Durch Gewaltanwendung an der Vorder- sowie Hintertür drangen der/ die Unbekannten dann ins Gebäudeinnere ein, nahmen geringwertige Lebensmittel an sich und flüchteten. Durch die Einwirkung entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 10.000 an den betroffenen Türen. Durch Ermittlungen gelang es dann, zwei Tatverdächtige ausfindig zu machen. Eine 15-Jährige sowie ein 21-Jähriger stehen mutmaßlich mit dem Einbruch im Zusammenhang. Die weiteren Umstände sowie ob weitere Personen an dem Geschehen beteiligt waren, sind Gegenstand der Ermittlungen der Schleizer Polizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell