Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall zwischen PKW und Moped: Eine Leichtverletzte

Saalfeld (ots)

Am Dienstagmorgen wurde eine Moped-Fahrerin durch einen Unfall in Saalfeld/ Gorndorf leicht verletzt. Kurz vor 08 Uhr morgens befuhr ein 36-Jähriger mit seinem PKW die Stauffenbergstraße in Richtung Alber-Schweitzer-Straße. Mutmaßlich aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung stieß der 36-Jährige dann mit einer vorfahrtsberechtigten Mopedfahrerin zusammen, sodass diese zu Fall kam. Die 15-Jährige wurde dadurch leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell