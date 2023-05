Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Kind von Transporter angefahren

Karlsruhe (ots)

Ein 9-jähriger Radfahrer wurde am Montagabend in Huttenheim an einer Kreuzung von einem Kleintransporter angefahren und leicht verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 33-jähriger Transporter-Fahrer gegen 18:00 Uhr auf dem Weiherweg und missachtete offenbar die Vorfahrt eines von rechts aus der Straße Am Schulweg in die Kreuzung einfahrenden 9-jährigen Fahrradfahrers. In der Folge kollidierte der 33-Jährige trotz eingeleiteter Bremsung mit dem Jungen, sodass dieser zunächst gegen die Fahrzeugfront prallte und anschließend zu Boden stürzte. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 9-Jährige mehrere Prellungen und Schürfwunden sowie eine Verletzung am Bein zu. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und dann zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Kastenwagen entstand ein geringer Sachschaden, das Fahrrad des Kindes wurde nicht beschädigt.

Larissa Großmann, Pressestelle

