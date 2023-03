Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Taschendiebstähle

Kreis Heinsberg (ots)

In Selfkant-Tüddern wurden einer Frau am 8. März (Mittwoch) während ihres Einkaufs in einem Geschäft an der Straße In der Fummer diverse Schlüssel sowie ein Ladekabel aus der Tasche entwendet. In einem Einkaufsmarkt in Erkelenz an der Paul-Rüttchen-Straße wurde einer Erkelenzerin aus einem Rucksack die Geldbörse mitsamt Bargeld, Führerschein und EC-Karte entwendet.

Die Polizei rät:

- Rechnen Sie vor allem in Menschenmengen damit, dass Diebe Sie ablenken wollen, um Sie zu bestehlen. Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer. - Tragen Sie Wertsachen und Dokumente nicht in der Handtasche bei sich, sondern verteilen Sie sie in verschlossenen Innentaschen Ihrer Oberbekleidung. - Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche stets verschlossen unter dem Arm geklemmt und mit dem Verschluss zum Körper. In Geschäften, Fußgängerzonen oder ähnlich belebten Bereichen sollten Sie auch Rucksäcke immer verschlossen unter dem Arm tragen. - Verwahren Sie Wertgegenstände wie Geldbörse, Mobiltelefon und Schlüssel nicht in der Einkaufstasche, dem Einkaufskorb oder Einkaufswagen und legen Sie Ihr Portemonnaie an der Kasse nicht aus der Hand. - Führen Sie nur so viel an Bargeld mit, wie Sie brauchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell