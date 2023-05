Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Pkw-Fahrerin bei Frontalzusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw am Montagnachmittag auf der Landesstraße 607 bei Malsch wurde eine Pkw-Fahrerin schwer verletzt.

Ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge fuhr die 38-jährige Autofahrerin gegen 16:00 Uhr auf der L607 von Oberweier kommend in Richtung Malsch. Aus bislang unbekannter Ursache kam die Frau zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet dann auf die Gegenfahrbahn. In der Folge kollidierte ihr BMW frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Durch den Zusammenstoß wurde die Unfallverursacherin in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde sich mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 59-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Der Sachschaden an den beiden Unfallfahrzeugen beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 13.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die L607 war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie Reinigungsarbeiten in beide Richtungen bis ca. 20:00 Uhr gesperrt.

