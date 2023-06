Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Döschnitz (ots)

Am Montag, gegen 22.50 Uhr, befuhr der 37-jähriger Fahrer eines Pkw in Döschnitz die Ortsstraße in Richtung Rohrbach. Hier kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Laternenmast und einen Zaun. Durch die Kollision kippte das Fahrzeug auf die linke Fahrzeugseite und rutschte noch ca. 2m seitlich über die Fahrbahn, bevor es schließlich quer zur Fahrbahn liegen blieb. Der Fahrer zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Am Zaun und den Laternenmast entstand erheblicher Sachschaden.

