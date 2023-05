POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

Dinslaken (ots) - Bargeld und sieben Benzinfeuerzeuge haben Unbekannte aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Die Täter gelangten über ein gekipptes Fenster des Schlafzimmers in die Wohnung an der Grenzstraße - am Dienstag in der Zeit zwischen 7.30 und 17 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, dass sie sich mit ihr unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 in Verbindung setzen. Sie rät, Fenster bei Verlassen des ...

