Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Unbekannte stehlen Geld und Benzinfeuerzeuge

Dinslaken (ots)

Bargeld und sieben Benzinfeuerzeuge haben Unbekannte aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Die Täter gelangten über ein gekipptes Fenster des Schlafzimmers in die Wohnung an der Grenzstraße - am Dienstag in der Zeit zwischen 7.30 und 17 Uhr.

Die Polizei bittet Zeugen, dass sie sich mit ihr unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 in Verbindung setzen. Sie rät, Fenster bei Verlassen des Gebäudes nie auf Kipp zu stellen und bietet kostenlose Beratungen an, wie sich Bewohner am besten gegen Einbrüche schützen können. Interessierte können unter der Telefonnummer 0281 / 107 - 4420 einen Termin vereinbaren.

