Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Saalfeld (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 01.20 Uhr, fuhr der 21-jährige Fahrer eines PKW BMW in Saalfeld in den Kreisverkehr Am Cröstener Weg. Hier verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum und ein Verkehrsschild. Nach dem Aufprall überschlug sich das Fahrzeug einmal und kam auf dem Gehweg links neben der Fahrbahn, auf den Rädern stehend, zum Stillstand. Der Fahrer, sowie seine 3 Insassen, wurden verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell