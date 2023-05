Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mit dem Auto überschlagen - vier Verletzte

Nümbrecht (ots)

Auf der Wuppertaler Straße (L339) in Breunfeld hat sich am Samstag (6. Mai) der Wagen eines 19-Jährigen überschlagen. Der Fahrer und seine drei Mitfahrer (18, 18 und 16 Jahre) zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Rettungswagen brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Der 19-jährige Fahrer aus Friesenhagen fuhr um 17:30 Uhr auf der Wuppertaler Straße aus Kalkofen kommend in Fahrtrichtung Breunfeld. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Hang und überschlug sich anschließend. Alle Insassen waren zum Unfallzeitpunkt nicht angeschnallt. An seinem Auto entstand erheblicher Sachschaden; es wurde abgeschleppt.

