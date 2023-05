Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: BMW kracht nach Abbiegevorgang gegen Baum

Preußisch Oldendorf (ots)

Leichte Verletzungen erlitt am Samstagmittag ein BMW-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in Hedem.

Der Preußisch Oldendorfer, so die Erkenntnisse, hatte gegen 13.35 Uhr infolge eines Abbiegemanövers an der Kreuzung Hedemer Straße / Lübbecker Straße / Hedemer Dorfstraße die Kontrolle über den SUV verloren und war in Fahrtrichtung Offelten aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort geriet das Auto in einem Straßengraben und kollidierte schließlich mit einem Baum. Nach Behandlung durch eine Notärztin wurde der 76-Jährige mit einem RTW ins Krankenhaus Lübbecke gebracht. Der stark beschädigte Wagen musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell