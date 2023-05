Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Brand in einem Mehrfamilienhaus in 32427 Minden, OT Bärenkämpen, Sieben Bauern 22a

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Am 06.05.2023, gegen 22 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Kellerbrand an der o.g. Örtlichkeit gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei, wurde eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller des Mehrfamilienhauses festgestellt. Der Rauch stieg in das Treppenhaus bis zu den Wohnungen auf. Da die Mieter ihre Wohnungen teilweise nicht mehr verlassen konnten, mussten sie mit Atemschutz und mit Drehleitern von der Feuerwehr aus dem Haus evakuiert werden. Vorsorglich wurde eine große Anzahl an Rettungskräften, Notärzten und zwei Rettungshubschrauber angefordert. Die ca. 80 Hausbewohner wurden aus dem Objekt zum nahegelegenen Bürgerhaus gebracht, dort betreut und auf eine Rauchgasvergiftung untersucht. Keiner der Bewohner musste einem Krankenhaus zugeführt werden. Der Brandort wurde weiträumig abgesperrt. Am Brandort fanden sich eine große Anzahl an Schaulustigen ein. Der Kellerbrand wurde von der Feuerwehr gelöscht. Hinweise auf die Brandursache und zur Höhe des Sachschadens gibt es zur Zeit noch nicht. Das Mehrfamilienhaus ist zur Zeit nicht bewohnbar. Alle Bewohner konnten bei Freunden, Verwandten und im nahgelegenen Bürgerhaus untergebracht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell