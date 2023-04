POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Schwer verletzt nach Zusammenstoß

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen (14.04.2023, 15.00 Uhr) und Montag (17.04.2023, 07.30 Uhr) Kupferrohe in Drensteinfurt gestohlen. Insgesamt wurden vier Kupferrohre eines Kindergartens am Windmühlenweg abmontiert und gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei ...

mehr