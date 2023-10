Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Müllcontainer in Elfbuchenstraße angesteckt: Feuer greift auf Garage und Autos über; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Mehrere Müllcontainer wurden in der Nacht zum heutigen Montag an zwei Örtlichkeiten in der Kasseler Elfbuchenstraße vorsätzlich in Brand gesetzt. Ein Feuer griff auf eine Garage über. Zudem wurden zwei geparkte Autos durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 20.000 Euro. Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo ermitteln nun wegen Brandstiftung und suchen Zeugen, die Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter geben können.

Der erste Brand in der Elfbuchenstraße, Ecke Dörnbergstraße, war der Feuerwehr und der Polizei gegen 2:50 Uhr gemeldet worden. Dort waren nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei am Rand des Bürgersteigs stehende Container angesteckt worden. Durch die im weiteren Verlauf in Vollbrand geratenen Tonnen griff das Feuer auf den Dachstuhl der Garage über. Der andere Brand eines Müllcontainers in der Elfbuchenstraße, Ecke Kattenstraße, war vermutlich unmittelbar nach dem ersten Feuer gelegt worden. Die Altpapiertonne brannte komplett ab, ein weiterer Schaden entstand aber in diesem Fall nicht. Anwohner hatten zur Tatzeit einen verdächtigen Mann durch die Elfbuchenstraße laufen sehen, der wütend umhergeschrien und gegen Mülltonnen getreten haben soll. Eine Fahndung nach dem Unbekannten, der mit den Bränden im Zusammenhang stehen könnte, verlief bisher ohne Erfolg. Es soll sich um einen ca. 1,80 Meter großen Mann mit kurzen hellen Haaren und einer olivfarbenen Jacke gehandelt haben, der in Richtung Aschrottstraße davonlief.

Zeugen, die den Ermittlern des K 11 Hinweise zu den beiden Bränden geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell