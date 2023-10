Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Glas-Wasser-Trick: Dreiste Diebe erbeuten Geldbörse; Zeugen in Fuldatal gesucht

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Mit der miesen Masche des sogenannten "Glas-Wasser-Tricks" haben zwei Täter am Samstagmittag einen hochbetagten Mann in Fuldatal-Wilhelmshausen bestohlen. Nach der Bitte um ein Glas Wasser gelangten die unbekannten Männer in die Wohnung des Seniors, stahlen dort seine Geldbörse und ergriffen anschließend die Flucht. Die Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die beiden Trickdiebe geben können.

Wie der Senior den gerufenen Beamten des Polizeireviers Nord schilderte, hatte er sich am Samstag gegen 13 Uhr vor seinem Wohnhaus westlich der Straße "Kötnerei" aufgehalten, als die zwei unbekannten Männer auf ihn zukamen und um ein Glas Wasser baten. Während der hilfsbereite Fuldataler in die Küche ging und ein Getränk holte, gelangten die beiden Täter durch die noch angelehnte Tür in die Wohnung und nahmen die im Wohnzimmer liegende Geldbörse an sich. Der hochbetagte Mann konnte noch sehen, wie die Diebe schlagartig durch den Flur nach draußen und weiter in Richtung Holzhausen flüchteten. Die durch die Polizei eingeleitete Fahndung nach den beiden Trickdieben verlief anschließend ohne Erfolg. Es soll sich um zwei 30 bis 35 Jahre alte, ca. 1,80 Meter große und korpulente Männer mit kurzen schwarzen Haaren und dunklerem Teint gehandelt haben, die weiße T-Shirts, dunkle Shorts und Turnschuhe trugen, so das Opfer. Einer der Täter hatte eine schwarze Brusttasche dabei.

Die Ermittler der EG SÄM bitten Zeugen, die am Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Fuldatal-Wilhelmshausen gesehen haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

