Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei nimmt offenbar verwirrten Randalierer mit Machete in Innenstadt fest

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Am gestrigen Donnerstagmittag riefen besorgte Passanten um 12:55 Uhr die Polizei wegen eines scheinbar verwirrten Mannes, der am Friedrichsplatz in Kassel mit einer Machete ein Wahlplakat mutwillig beschädigt habe und anschließend in eine Straßenbahn eingestiegen sei. Die sofort hinzugeeilten Streifen konnten den mutmaßlichen Randalierer anhand der abgegebenen Personenbeschreibung kurze Zeit später am Königsplatz ausmachen und festnehmen. Die Machete, die er zwischenzeitlich weggesteckt hatte, fanden die Polizisten in seinem Hosenbund. Darüber hinaus förderte die Durchsuchung des festgenommenen 21-Jährigen einen ungeladenen Revolver in seiner Jackentasche zutage, der wie die Machete sichergestellt wurde. Den wohnsitzlosen Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit brachten die Beamten für die weiteren Maßnahmen auf das Revier. Da sich der 21-Jährige in einer schlechten psychischen Verfassung befand und angab, Stimmen zu hören, wurde er anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Beschädigte Wahlplakate konnten die Polizisten bei einer späteren Absuche zwar nicht feststellen, dafür muss sich der junge Mann nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell