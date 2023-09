Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Verdacht des Tötungsdelikts in Bad Emstal: Obduktion abgeschlossen; 14-Jährige wurde Opfer einer Gewalttat

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Bad Emstal (Landkreis Kassel): Die Obduktion des Leichnams der 14-Jährigen wurde am frühen Nachmittag abgeschlossen. Nach dem vorläufigen Obduktionsergebnis kann nun gesagt werden, dass die 14-Jährige das Opfer einer Gewalttat geworden ist.

Tatverdächtiger wird Haftrichter vorgeführt

Der am gestrigen Abend gegen 19:30 Uhr in Bad Emstal festgenommene 20 Jahre alte Tatverdächtigen, bei dem es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um einen freundschaftlich Bekannten des Opfers handelt, befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam. Er soll in zeitlichem Zusammenhang mit dem Verschwinden der Jugendlichen im Bereich des Waldrandes gesehen worden sein. Bereits im Rahmen der Vermisstensuche war die Polizei an ihn herangetreten und hatte ihn befragt; seine damaligen Angaben rückten ihn nach Auffinden der Leiche in den Fokus der Ermittlungen. Eine Durchsuchung seiner Person wie auch einer Wohnung, in der er sich zuvor aufgehalten hatte, bekräftigte den Anfangsverdacht. So konnten bei seiner Habe das Mobiltelefon des Opfers sowie weitere Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden. Die Staatsanwaltschaft wird Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls stellen, die Vorführung vor den Haftrichter soll noch am heutigen Freitag erfolgen.

