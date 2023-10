Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Brand eines Bushaltehäuschens - Zeugen gesucht!

Offenburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde der Feuerwehr der Brand eines Bushaltehäuschens in der Brückenhäuser Straße in Gegenbach gemeldet. Trotz der sofortigen Brandbekämpfung durch die Wehrmänner, war die vollständige Zerstörung des Wartehäuschens durch die Flammen nicht mehr zu verhindern. Die Höhe des Sachschadens und die Ursache des Brandausbruchs sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Weiterhin wird derzeit geprüft, ob ein weiterer Zwischenfall an einer nahegelegenen Tankstelle, bei welcher mit Benzin hantiert wurde, im Zusammenhang mit dem Brand des Bushaltehäuschens steht. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg bitten um Zeugenhinweise unter Telefon-Nr. 0781 / 21-2200.

/DLF

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell