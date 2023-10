Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Sonneberg (ots)

Am 06.10.2023 ereignete sich im Zeitraum zwischen 07:15 Uhr und 14:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Bernhardstraße in Sonneberg. Ein bislang unbekannter Täter geriet mit seinem PKW an den geparkten PKW der Geschädigten und beschädigte dabei deren linken Seitenspiegel. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der PI Sonneberg zu melden. Tel.: 03675 8750

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell