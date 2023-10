LPI-SLF: Übungsfahrt endet im Graben

Sonneberg (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 16.20 Uhr, meldete sich ein aufmerksamer Jugendlicher bei der Polizei und teilte eine Explosion in Sonneberg An den Hallteichen mit. Bei Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort bestätigten sich die Angaben. Es wurden 6 Personen im Alter zwischen 19 und 27 Jahren festgestellt, welche zuvor einen selbstgebauten Sprengsatz gezündet hatten. Verletzt wurde niemand, ein Sachschaden ...

