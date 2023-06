Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Angegriffen

Ettenheim (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen mussten am Donnerstag kurz nach 17 Uhr in einem Supermarkt in der Straße 'Am Bahndamm' eine Auseinandersetzung zwischen zwei Familien beenden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es bereits zuvor zu Bedrohungen gekommen sein. Bei der Auseinandersetzung soll auch Pfefferspray versprüht worden sein. Schwerer verletzt wurde beim Streit niemand. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

/ag

