POL-OG: Achern - Auto beschädigt, Zeugen gesucht

Kappelrodeck (ots) - Nach einer Schlägerei in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Lokal in der Hauptstraße haben die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich gegen Mitternacht ein 53 Jahre alter Mann über den Lärm beschwert haben, der von der Gaststätte ausgegangen sein soll. In der Folge geriet der laut ...

mehr