Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Weitere Informationen zum Fund der 500kg-Fliegerbombe im Rhein

Vallendar (ots)

Anbei eine gemeinsame Presseerklärung der Verbandsgemeinde Vallendar, der Stadt Koblenz und der Polizei Koblenz:

Am gestrigen Donnerstag wurde in den Mittagsstunden eine 500kg schwere amerikanische Fliegerbombe bei planmäßigen Baggerarbeiten im Rhein gefunden. Die Weltkriegsbombe wurde zur Inspektion ans nahegelegen Ufer bei Urbar verbracht und durch den Kampfmittelräumdienst begutachtet.

Der Kampfmittelräumdienst empfiehlt eine Entschärfung der Bombe zum nächstmöglichen Zeitpunkt. So wurde in einer Lagebesprechung der beteiligten Kommunen Vallendar und Koblenz der Entschärfungstermin bekannt gegeben.

Die Bombe wird am Dienstag, 12.09.23 ab 8 Uhr entschärft. Dies hat zur Folge, dass die ca. 1.200 Personen, die in dem 500m großen Evakuierungsradius leben, bis 8 Uhr am Dienstagmorgen ihre Häuser und Wohnungen verlassen haben müssen. Zudem erfolgt eine Vollsperrung der B42 innerhalb dieses Radius ab 8 Uhr.

Berufspendler, die aus Richtung Neuwied über die B42 fahren möchten, werden über die BAB 48 in Richtung Koblenz umgeleitet. Eine Abfahrt von der BAB 48 in Richtung Vallendar ist nicht möglich. Aus Richtung Ehrenbreitstein wird die B42 hinter dem Bahnhof Ehrenbreitstein voll gesperrt.

Berufspendler werden bereits jetzt gebeten, sich über mögliche Ausweichrouten zu informieren. Die Landstraßen 308/309 werden im Evakuierungsbereich ebenfalls voll gesperrt. Die Rheinschifffahrt muss in dem betroffenen Bereich für die gesamte Dauer der Entschärfung gesperrt werden.

Die Buslinie 8 wird ab 8 Uhr umgeleitet. Betroffene Koblenzer Bürger, die nicht bei Freunden oder Bekannten unterkommen, können sich an die Betreuungsstelle in der Willi-Graf-Grundschule in der Handwerkerstraße in Koblenz einfinden. Die Bevölkerung wird gebeten, sich auf eine längere Dauer der Entschärfung einzustellen und entsprechend Vorsorge zu treffen.

Ab sofort ist für die Koblenzer Bürger ein Bürgertelefon unter 0261-404048000 geschaltet. Alle Informationen erhalten die Bürger über Medien und Rundfunk sowie über die sozialen Medien der Polizei, der Stadt Koblenz und der Feuerwehr Koblenz.

Betroffene Urbarer Bürger, die nicht bei Freunden oder Bekannten unterkommen, können sich an die Betreuungsstelle im Bürgerhaus Urbar, Bornstraße 25, einfinden. Die Bevölkerung wird gebeten, sich auf eine längere Dauer der Entschärfung einzustellen und entsprechend Vorsorge zu treffen.

Ab sofort ist für die Urbarer Bürger ein Bürgertelefon unter 0261-6503-189 geschaltet. Alle Informationen erhalten die Bürger über Medien und Rundfunk sowie über die sozialen Medien der Polizei, der Verbandsgemeinde Vallendar und der Feuerwehr Verbandsgemeinde Vallendar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell