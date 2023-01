Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Lebensgefährte angegriffen, Widerstand geleistet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Dienstagnachmittag (03.01.2022), gegen 14:10 Uhr, meldete ein 27-jähriger Neustädter der Polizei, dass seine stark alkoholisierte 24-jährige Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in der Langensteinstraße randaliere. Auch gegenüber den eingesetzten Polizeikräften zeigte sich die 24-Jährige sofort aggressiv und beleidigte diese fortlaufend. Es konnte ermittelt werden, dass die junge Frau ihren Lebensgefährten mit diversen Gegenständen beworfen und das Inventar der Wohnung zerstört hatte. Aufgrund dessen sollte sie der Wohnung verwiesen werden. Hiergegen leistete die Frau erheblichen Widerstand, sodass sie gefesselt und in die Dienststelle verbracht werden musste, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Da die 24-Jährige sich weiterhin nicht beruhigen ließ und begann, sich selbst zu verletzen, musste sie in eine psychiatrische Einrichtung verbracht werden. Sie erwarten Strafverfahren wegen Beleidigung, gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

