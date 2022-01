Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt falsches Dokument sicher

Rheinau (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern Morgen am Grenzübergang in Rheinau einen falschen russischen Führerschein sichergestellt. Dieser wurde bei einem 31-jährigen Mann aus Syrien aufgefunden. Er gab an, dass der Führerschein nicht ihm gehöre, zur Herkunft wollte er sich nicht äußern. Da er sich darüber hinaus lediglich mit einem zeitlich abgelaufenen französischen Aufenthaltstitel ausweisen konnte, musste er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zurück nach Frankreich.

