POL-PPKO: Koblenz-Niederwerth - Fund einer 500kg-Fliegerbombe im Rhein

Rech/Dernau (ots) - Am heutigen Dienstag, den 05.09.2023 kam es gegen 11 Uhr zu einer Beschädigung mehrerer Telefonleitungen der "Deutschen Telekom" im Ahrtal zwischen Dernau und Rech. Bislang unbekannte Täter betraten dazu eine Baustelle im Bereich der B 267. Hierdurch entsteht derzeit ein großflächiger Ausfall des Festnetztelefons in Rech sowie möglicherweise noch in weiteren Ortschaften. Das Mobilfunknetz ist nach ...

