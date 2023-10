Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

Hausach (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde in der Eisenbahnstraße, nahe dem Bahnhof, gewaltsam in ein Geschäftsgebäude eingebrochen. Kurz nach 15 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein. Grund für den Anruf war die Aufmerksamkeit eines Zeugen, der den mutmaßlichen Täter während des Hergangs beobachten konnte. Laut dessen Schilderungen schlug der Mann eine Fensterscheibe der Firma ein und konnte sich so Zutritt in die Räumlichkeiten verschaffen. Durch schnelles Eintreffen einer alarmierten Streifenbesatzung des Polizeireviers Haslach, konnte noch vor Ort ein 30-Jähriger festgenommen werden. Bei einer darauffolgenden Durchsuchung konnten außerdem eine kleine Menge an Betäubungsmittel sowie ein griffbereites Messer bei dem Mann gefunden und sichergestellt werden. Ferner ergaben weitere Überprüfungen, dass der gegen den Festgenommenen ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bestand. Weil er die ausstehende Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde der 30-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Ihm stehen nun weitere Ermittlungsverfahren bevor.

/to

