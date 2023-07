Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230731.11 Wilster: Eine Person nach Ladendiebstahl geschnappt

Wilster (ots)

Am Freitagabend war eine Diebesbande in einem Supermarkt in Wilster gemeinschaftlich aktiv. Einen der Täter nahm die Polizei fest, zweien gelang die Flucht.

Kurz vor 19.00 Uhr standen drei männliche Personen an der Kasse des Aldi-Marktes im Steindamm. Während eine die Kassiererin in ein Gespräch verwickelte, gab eine zweite dem Haupttäter Sichtschutz, während die dritte Zigaretten in eine Tasche steckte. Die Mitarbeiterin bemerkte, dass man sie offenbar ablenken wollte und informierte den Marktleiter. Dem gegenüber stritt das Trio einen Diebstahl ab und verließ das Geschäft. Hierbei sah die Angestellte in einer Tasche der Verdächtigen Zigaretten und alarmierte erneut ihren Chef. Der nahm die Verfolgung der Diebe auf und machte bei Erscheinen einer Streife unweit des Tatortes auf einen der Mittäter aufmerksam. Der hatte kein Stehlgut bei sich, seinen Komplizen gelang die Flucht. Der 43-Jährige musste sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung stellen und wird sich wegen des Bandendiebstahls verantworten müssen. Einer seiner Mittäter war etwa 40 jahre alt, korpulent und trug dunkle Kleidung. Der Haupttäter war etwas jünger und hatte eine dunkle Umhängetasche bei sich. Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei Wilster unter der Telefonnummer 04823 / 92270 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell