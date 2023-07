POL-IZ: 230731.10 Poyenberg: Tausende Euro an Betrüger überwiesen

Büsum (ots) - Heute haben mehrere Betroffene den Beamten der Büsumer Polizei von der Begegnung mit angeblichen E.ON-Mitarbeitern berichtet. Diese suchten die Bürgerinnen und Bürger an der Haustür auf, zu Schäden kam es bisher offenbar nicht. Am vergangenen Freitag waren Betrüger in Büsum unterwegs, die sich als E.ON-Mitarbeiter ausgaben. Sie erfragten an der Haustür unterschiedliche persönliche Daten, angeblich ...

