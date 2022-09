Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuhausen - Verkehrsunfall unter alkoholischer Beeinflussung: Führerschein weg

Neuhausen (ots)

Augenscheinlich mit seinem Lkw zu weit nach links gekommen ist am Dienstagnachmittag auf Gemarkung Neuhausen ein 61-jähriger Iveco-Fahrer, der alkoholisiert unterwegs war und einen entgegenkommenden Lkw gestreift hat.

Nach Stand der Ermittlungen war der Iveco-Fahrer mit seinem 12-Tonner auf der Kreisstraße 4558 aus Richtung Schellbronn kommend in Richtung Hamberg unterwegs. Während der Fahrt kam er wohl nach links auf die Gegenfahrbahn, auf der gegen 16:30 Uhr ein 52-jähriger Daimler-Lkw-Fahrer unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge stießen mit den Außenspiegeln zusammen. Umherfliegende Splitterteile der Spiegel gelangten durch die geöffneten Fahrerfenster in den jeweiligen Fahrzeuginnenraum. Hierdurch wurden sowohl der 61-Jährige als auch der 52-Jährige sowie dessen 54-Jähriger Beifahrer leicht verletzt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme nahmen die Einsatzkräfte Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung des 61-Jährigen wahr. Ein Alkoholvortest ergab bei dem Iveco-Fahrer einen Wert von rund 1,1 Promille. Daraufhin musste der 61-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutprobe zur Beweissicherung abgeben. Sein Führerschein wurde durch die Polizei einbehalten.

Hinweis:

Ab 0,3 Promille kann von einer sogenannten "relativen Fahruntüchtigkeit" gesprochen werden. Kommen ab diesem Promillewert noch alkoholbedingte Fahrfehler oder ein dadurch verursachter Verkehrsunfall hinzu, hat die Fahrerin oder der Fahrer mit einer Strafanzeige und fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Michael Wenz, Pressestelle

