POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Unbekannter schießt mit Stahlkugeln umher - Zeugenaufruf

Keltern (ots)

Ein noch unbekannter Täter hat am Montagnachmittag in Keltern-Dietlingen mit Stahlkugeln umhergeschossen und dabei offenbar Sachschaden verursacht. Verletzt wurde niemand.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge, schoss der Unbekannte gegen 16:30 Uhr im Bereich der Östlichen Friedrichstraße wiederholt auf das Gelände eines dortigen Getränkemarkts, wobei offensichtlich eine Glasscheibe beschädigt wurde. Als die Kugeln einschlugen, befanden sich zwei Personen in unmittelbarer Nähe. Auch im Bereich der Straße "Am Remberg" waren zwei Örtlichkeiten auszumachen, die ebenfalls Ziel des Täters wurden. An einer Stelle davon stand ein Mann nur ein bis zwei Meter daneben, als eine Kugel wohl in einen Baum einschlug. Zu Beschädigungen kam es hier nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Eine unverzüglich nach Bekanntwerden der Vorfälle eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifenbesatzungen sowie einen Polizeihubschrauber führte noch nicht zum Auffinden des Täters. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen sperrten die Polizeibeamten kurzfristig auch die Östliche Friedrichstraße. Die Polizei hat ihre Präsenz im Bereich Keltern verstärkt und Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neuenbürg unter der Rufnummer 07082 79120 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

