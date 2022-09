Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeuge beobachtet Einbruch und verständigt Polizei

Pforzheim (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat, nachdem er aufgrund eines Geräusches hellhörig geworden ist, mal etwas genauer hingeschaut und hierbei einen vermeintlichen Einbrecher bei seiner Flucht beobachtet.

Gegen 04:30 Uhr am frühen Dienstagmorgen wurde die Polizei durch einen Zeugen über einen mutmaßlichen Einbruch in der Östlichen Karls-Friedrich-Straße informiert. Dieser habe im Anschluss von Einbruchsgeräuschen einen Mann mit Brechstange in Richtung Gymnasiumstraße davonlaufen gesehen. Zeitgleich rief eine Anwohnerin bei der Polizei an und teilte mit, dass sie eine Alarmanlage hören würde.

Vor Ort konnten die Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Nord die aufgebrochene Tür einer Gaststätte feststellen. Vermutlich aufgrund der daraufhin ausgelösten Alarmanlage ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und verließ die Örtlichkeit ohne in der Gaststätte gewesen zu sein.

Bei der flüchtenden Person soll es sich, laut Zeugenangaben um eine männliche Person gehandelt haben. Diese sei etwa 180 cm groß und trug während der Tatausführung eine Mund-Nasenbedeckung und war mit einem Kapuzenpullover bekleidet.

Zeugen sowie Hinweisgeber der Tat werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231 186 3211 in Verbindung zu setzen.

Simone Unger, Pressestelle

