Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Allmannsweier - Diebstahl von Elektro-Geräten

Schwanau (ots)

In der Zeit von Samstagabend auf Sonntagvormittag wurden aus einer Garage im Ölerweg in Allmannsweier mehrere Elektrogeräte entwendet. Durch die Beamten des Polizeireviers Lahr konnte vor Ort festgestellt werden, dass zwei verschlossene E-Bikes, sowie drei Elektrowerkzeuge aus der Garage des 68-jährigen Anwohners fehlten. Des Weiteren nahmen der oder die Täter ein Motorradjacke eines Nachbarn mit . Die Jacke sei auf einem Holzstapel, vor der Garage des 68-Jährigen gelegen. Der Gesamtschaden soll sich auf circa 6.000 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Lahr unter der Nummer 07821 277-0 zu melden. /to

